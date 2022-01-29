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Министерство здравоохранения Украины позволит Covid-вакцинацию детей старше пяти лет, если производитель внесет соответствующие изменения в инструкции к вакцине. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Главком».

«Мы дополнительно общаемся с бюро ВОЗ, с производителями (Covid-вакцин, – ред.), которые прошли дополнительные клинические испытания и используют вакцины против коронавирусной болезни для вакцинации детей от пяти лет и старше. В случае внесения соответствующих изменений в регистрационные документы иммунобиологических препаратов Минздрав точно не будет ставить блок, для того чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививкам против коронавирусной болезни», – сказал Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день ни один производитель вакцины пока не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которыми использование вакцин против Covid-19 разрешается для детей в возрасте от пяти лет.

Министр напомнил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать детей от 12 лет и старше, поскольку производители вакцин внесли соответствующие изменения в инструкции по использованию иммунобиологических препаратов.
ForUm

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