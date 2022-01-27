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В ходе оперативных действий сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки, сообщил пресс-центр СБУ.

У задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и «кураторов» над подчиненными.

Установлено, что задержан житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
ForUm

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