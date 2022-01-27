В ходе оперативных действий сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки, сообщил пресс-центр СБУ.
У задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.
По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и «кураторов» над подчиненными.
Установлено, что задержан житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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