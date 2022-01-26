В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние. Больше других потеряли основные владельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель Arrival Денис Свердлов — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%, пишет российский Forbes.

Январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. Массовые распродажи начались 13 января, когда после заявления российского МИДа о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5%. Последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.

Минувшие выходные не принесли инвесторам облегчения — в понедельник, 24 января, на волне неослабевающих геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины индекс Мосбиржи упал на 5,9%, опустившись ниже 3300 пунктов и вернувшись таким образом к уровням годичной давности. Курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро — 89 рублей.

Падение фондовых индексов отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени. В качестве точки отсчета выбрано 20 декабря 2021 года — на эту дату мы фиксировали курсы валют и котировки акций, чтобы определить, как изменилось состояние российских миллиардеров в 2021 году.