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По Украине в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты, поэтому снег будет периодически, но до конца недели, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Когда приближается потепление, снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега.

Завтра, 26 января, в западных областях Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега.

На остальной территории также будет преобладать снег, гололедица.

На Востоке ожидается холодная погода, ночью -6-11 градусов, днем ​​-3-7 градусов, осадков не ожидается.

На Севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4-9 градусов, днем ​​-2-4 градуса.

В Киеве снег более интенсивный будет выпадать в ближайшую ночь. Завтра днем ​​ослабнет. Температура воздуха ночью до -7 градусов, завтра днем ​​около 2 градусов мороза.

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших «плюсов». Однако потом морозы еще вернутся.
ForUm

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