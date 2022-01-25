По Украине в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты, поэтому снег будет периодически, но до конца недели, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Когда приближается потепление, снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега.
Завтра, 26 января, в западных областях Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега.
На остальной территории также будет преобладать снег, гололедица.
На Востоке ожидается холодная погода, ночью -6-11 градусов, днем -3-7 градусов, осадков не ожидается.
На Севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4-9 градусов, днем -2-4 градуса.
В Киеве снег более интенсивный будет выпадать в ближайшую ночь. Завтра днем ослабнет. Температура воздуха ночью до -7 градусов, завтра днем около 2 градусов мороза.
В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших «плюсов». Однако потом морозы еще вернутся.
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