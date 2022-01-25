На продовольственном рынке Украины наблюдается устойчивая тенденция роста цен практически на все продукты питания, которая будет наблюдаться и в дальнейшем, отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики», д.э.н. Инна Сало.

По ее словам, удорожание вызвано целым рядом факторов. Прежде всего, это правительственное увеличение с января 2021 года тарифов на электроэнергию из-за отмены льготного тарифа (+36,6%), водоснабжения (+10,9%), водоотвода (+17,3%), повышения цен на энергоносители, платы за аренду помещений и коммунальных услуг в целом, уровня заработной платы работников, транспортных расходов, в частности, бензина А-95 (+22%).

Повышение затрат на указанные направления заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%.

В торговой сети произошло повышение розничных цен на овощи борщового набора, отметила эксперт. В частности, в начале января 2022 года против октября 2021 года цена на картофель выросла на 1% (8,76 грн/кг), капусту белокочанную – на 54% (12,09 грн/кг), лук репчатый – на 26% (12 ,09 грн/кг), морковь – на 11% (9,98 грн/кг).

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен – в зависимости от вида овощей – на 15-25% против цен на начало 2022 года. Стоимость борща в январе 2022 более чем в 2 раза превысила показатель января прошлого года.

Цены на тепличные овощи в Украине могут резко подняться в зимне-весенний период 2022 года. Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большого числа украинских потребителей – с низким уровнем доходов – свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны, отметила Сало.

Цена на потребительском рынке картофеля за последние пять месяцев оставалась практически стабильной. Впрочем, учитывая тенденции прошлых лет в зимне-весенние месяцы 2022 года, ожидается дальнейшее повышение цены на картофель – до 35%.

Наименьшие изменения претерпели потребительские цены на свинину. На начало января 2022 цена на нее по сравнению с январем 2020 повысилась на 6,8% - до 123,75 грн/кг.

Потребительская цена на сало увеличилась на 19,8% по сравнению с 2020 годом и составила 90,24 грн/кг.

Больше всего – на 26,6% – в этот период выросли цены на мясо птицы. В настоящее время тушка куриная стоит 70,82 грн/кг.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в I полугодии 2022 сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – как минимум, на 15-20 %. Ограниченная покупательная способность украинцев усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Сейчас преимущество по последнему.

Средняя цена 1 кг хлеба составляет около 30,65 грн, что превышает показатели прошлого года на 23 %. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25%.

Падение объемов мирового производства масличных культур в 2020 г. привело к стремительному росту мировых цен на масло и шрот, что нашло свое отражение на внутреннем продовольственном рынке Украины, где цена на подсолнечное масло выросла на 85%. В начале января 2022 она стоила в среднем 61,43 грн/л. Ожидается постепенное сезонное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла. По расчетам ученых Института аграрной экономики, к августу 2022 этот вид агропродукции может подорожать в пределах 20% - до 75 грн/л.

Гречневая крупа в начале января 2022 против соответствующего периода прошлого года подорожала на 27,6% - до 47,77 грн/кг, ячневая - до 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшенная - до 18,42 грн/кг (+5,2%). Эта тенденция будет сохраняться и дальше. Ожидается, что потребительская цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20% и превысить 65 грн/кг, на крупу ячневую – на 10-12% (18 грн/кг), на пшенную – на 10-15% (20 грн/кг) кг).

Изменениями постановления КМУ «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения» от 22.04.2020 № 341 правительство с 30.12.2021 года дополнительно расширило перечень продуктов питания, попадающих под государственное ценовое регулирование – батон, масло подсолнечное. Согласно положениям документа, предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для определенного перечня «социальных» товаров. Это может некоторое время сдерживать резкий рост потребительских цен до стабилизации цен на энергоносители, подытожила Сало.