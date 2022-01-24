Если человек постоянно ходит в храм, принимает участие в церковных Таинствах, то никакая порча ему не страшна.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

Он объяснил как, относиться к находкам под дверью: мусору, иголкам и волосам.

«Человек, далекий от Церкви, конечно же, может воспринять такую находку как признак того, что его пытались сглазить или навести на него порчу. И первой мыслью такого человека вполне естественно будет желание поскорее снять с себя наложенное проклятие. При чем, сделать это любым способом», - сказал преподаватель КДАиС.

Но для человека верующего, по его словам, подобные находки не будут иметь значения, потому что «верующий человек, человек живущий в Церкви и Церковью, знает, что ничто не может быть сильнее Бога и Его спасительной благодати».

Андрей Музольф привел в пример слова старца преподобного Паисия Святогорца, который отметил: «бесовские силы сами по себе бессильны. И только люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, потому что таким удалением дают диаволу возможность управлять собой».

Если человек постоянно ходит в храм, принимает участие в церковных Таинствах, и, прежде всего, в таинствах Покаяния и Евхаристии, никакая порча ему не страшна, подчеркнул преподаватель КДАиС.

«Если же человек далек от Церкви, в таком случае он, к сожалению, не имеет никакой защиты от бесовских сил. Христос говорит каждому в Евангелии: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк. 10:19). Но при этом нужно верить в Бога и Его Промысл», - добавил он.

Преподаватель КДАиС напомнил, что православный христианин вовсе не должен бояться порчи или сглаза.

«Единственное, чего должен бояться православный христианин – это оскорбить Бога и Его безмерную любовь к каждому. И если пренебрегаем любовью Божьей, если пренебрегаем Церковью и теми ее средствами, которые направлены на освящение и спасение человека, то, конечно же, действие темных сил против нас будет плачевным, ведь не будем иметь от них никакой духовной защиты», - подытожил Андрей Музольф.