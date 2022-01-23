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МИД Великобритании рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздерживаться от поездок в Украину без крайней необходимости.

Обновленные рекомендации были опубликованы в субботу на сайте британского ведомства, пишет ИС.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область и в Крым. Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости», — говорится в документе.

В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий в Украине» в связи с сохраняющейся «неопределенностью по поводу намерений России».

Британцам, которые находятся в Украине, советуют сохранять бдительность, внимательно следить за новостями и учитывать вероятность того, что им может потребоваться в срочном порядке изменить планы и покинуть страну.

В МИД Великобритании также отметили, что в случае возобновления военных действий где-либо в Украине «возможности британского посольства в Киеве будут сильно ограничены».

По информации зарубежных СМИ, страны Запада ждут нападения России на Украину в начале 2022 года.
ForUm

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