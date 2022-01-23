также в разделеЭкономика
Борьба за украинских заробитчан: Польша может потерять лидерство
Весной картофель значительно вырастет в цене 11
В ПФУ рассказали, кому полагаются надбавки к пенсии 27
Эксперты дали прогноз по цене газа для населения после окончания отопительного сезона 140
С 1 февраля в Украине вступает в силу новый этап ограничений использования пластиковых пакетов 170
Украинцам напомнили, кто имеет право на субсидии 323
Производители рассказали, как дорогой газ повлиял на бизнес 141
Индонезия аккредитовала украинские лаборатории для бесперебойного экспорта агропродукции 21
НБУ предупредил о необходимости повышения тарифов 37
В Украине утвердили новый порядок консервации земель 16
НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых 21
АМКУ проверит продажу «Крымского титана» Фирташа россиянам 57
АМКУ расследует продажу Нафтогазом дешевого газа для облгазов Фирташа 16
Курсовые колебания в январе: НБУ указывает на «психологический фактор» 21
ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины 17
СМИ: Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей СА 35
Газпром не бронировал на февраль дополнительный транзит через Украину 28
В Украине существенно выросли цены на свинину 41

Украинский рынок недвижимости полным затишьем реагирует на новости о возможной военной угрозе со стороны России. Эксперты говорят, что он замер настолько, что ситуация похожа на ту, которая наблюдалась во время первого локдауна. Большинство людей, которые собирались приобрести квартиру, пытаются покупку отложить, отмечает эксперт по недвижимости Юрий Уланов.

Да и инвестор, хоть и спокойнее относится к сложившейся ситуации, но все равно откладывает момент покупки. Как пишет Обозреватель, об этом говорится в материале The Page.

"По ощущениям напоминает время первого локдауна, когда всех закрыли, и это на рынке вызвало такую ситуацию, как сейчас: люди ничего не покупают", – говорит Уланов. Но потом все бросились покупать жилье. Поэтому, возможно, так будет и в 2022-м. Однако другой сценарий развития событий не такой оптимистичный.

Специалист объяснил, что участники рынка рассчитывают на оживление ситуации в марте. Именно данные за март внесут ясность, падение спроса является экономическим или эмоциональным фактором, когда вновь побегут инвестировать, как только ситуация стабилизируется.

"Безусловно, к таким угрозам рынок чувствителен. Ведь покупка жилья у нас – это также и способ инвестирования. Многие люди вкладывают накопленное, не доверяя другим способам сохранения, некоторые вкладывают последнее", – объясняет Лев Парцхаладзе, экс-замминистра регионального развития и президент Конфедерации строителей Украины (КСУ).

По его словам, те, кто инвестирует в недвижимость, во вторую или третью квартиру, с большой вероятностью отложат покупку. "Кому хочется покупать недвижимость в стране с военными действиями? С другой стороны, мы уже восьмой год находимся в этом состоянии. Поэтому нужно сохранять спокойствие, оставаться оптимистами и верить в то, что нам удастся достичь политической стабильности как можно скорее", – говорит Парцхаладзе. Специалист уверяет, что в ближайшую неделю ситуация прояснится и рынок успокоится.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги