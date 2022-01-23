Украинский рынок недвижимости полным затишьем реагирует на новости о возможной военной угрозе со стороны России. Эксперты говорят, что он замер настолько, что ситуация похожа на ту, которая наблюдалась во время первого локдауна. Большинство людей, которые собирались приобрести квартиру, пытаются покупку отложить, отмечает эксперт по недвижимости Юрий Уланов.

Да и инвестор, хоть и спокойнее относится к сложившейся ситуации, но все равно откладывает момент покупки. Как пишет Обозреватель, об этом говорится в материале The Page.

"По ощущениям напоминает время первого локдауна, когда всех закрыли, и это на рынке вызвало такую ситуацию, как сейчас: люди ничего не покупают", – говорит Уланов. Но потом все бросились покупать жилье. Поэтому, возможно, так будет и в 2022-м. Однако другой сценарий развития событий не такой оптимистичный.

Специалист объяснил, что участники рынка рассчитывают на оживление ситуации в марте. Именно данные за март внесут ясность, падение спроса является экономическим или эмоциональным фактором, когда вновь побегут инвестировать, как только ситуация стабилизируется.

"Безусловно, к таким угрозам рынок чувствителен. Ведь покупка жилья у нас – это также и способ инвестирования. Многие люди вкладывают накопленное, не доверяя другим способам сохранения, некоторые вкладывают последнее", – объясняет Лев Парцхаладзе, экс-замминистра регионального развития и президент Конфедерации строителей Украины (КСУ).

По его словам, те, кто инвестирует в недвижимость, во вторую или третью квартиру, с большой вероятностью отложат покупку. "Кому хочется покупать недвижимость в стране с военными действиями? С другой стороны, мы уже восьмой год находимся в этом состоянии. Поэтому нужно сохранять спокойствие, оставаться оптимистами и верить в то, что нам удастся достичь политической стабильности как можно скорее", – говорит Парцхаладзе. Специалист уверяет, что в ближайшую неделю ситуация прояснится и рынок успокоится.