В останні роки СРСР будівельники, які оздоблювали станцію метро “Золоті ворота” у Києві, виклали ледь помітний напис “Слава Україні” коричневою смальтою. Національне гасло і сьогодні можна побачити на мозаїчному фризі у вестибюлі між ескалаторами: літери – темніші, фон – світліший.

З часом мозаїка сильно потемніла, і побачити її стало непросто. Довгий час цей напис вважали вигадкою. Однак декілька років тому автор інтер’єру станції Вадим Жежерін підтвердив, що напис існує. Так вказано у пресслужбі столичної підземки.

“Хлопці, робітники, самі виклали. Потім змусили мене піднятися нагору й подивитися. Я подивився, а вони питають: “Ти не боїшся?”. Ну, я відповів, що не боюся. Вони були натхнені нижнім вестибюлем і вже грішно було не викласти цей напис”, – розповідав Жежерін в інтерв’ю ЗМІ.

У нижньому вестибюлі, про який каже архітектор, мозаїки зображували храми та київських князів.

У СРСР таке зухвальство не залишили б без уваги, але тоді вже тривала Перебудова. У повідомленнях КДБ за 1989-1991 роки згадок про "диверсію" немає.