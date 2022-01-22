В аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.

Как пишет ZN.UA, об этом в Facebook сообщает посольство США в Украине.

"Эта помощь, которая включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты напомнили, что в 2021 году США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на $650 млн, а с 2014 года объем такой поддержки превысил $2,7 млрд.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать такую помощь Вооруженным силам Украины, поддерживая их в неустанной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", — подчеркивают в посольстве США.

В конце декабря администрация президента США Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $200 млн.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне рассматривают меры военного характера на случай вторжения России в Украину.

Она отметила, что США продолжат предоставлять Украине военное снаряжение и оказывать "помощь советом", говорится в сообщении постпредства США в ООН.

О поставках противотанкового оружия Киеву на этой неделе также объявила Великобритания, страны Балтии готовятся передать Украине часть имеющегося у них американского оружия.

Также министерство обороны Чехии приняло решение о том, каким именно оружием оно поддержит Украину на фоне угрозы Российского вторжения на нашу территорию.

Россия уже несколько месяцев активно наращивает войска на границе с Украиной. На фоне разговоров о возможности полномасштабной войны РФ требует от НАТО гарантий безопасности, согласно которым Альянс должен отказаться от присоединения Украины и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.