также в разделеПолитика
Аваков – Зеленскому о возможности оккупации Харькова: Осторожнее со словами, это не сериал и не спектакль 77
Азаров: Раз суд признал, что нет оснований для ареста Порошенко, значит, Медведчука тоже нужно отпускать 12
США после консультаций с союзниками дадут России письменный ответ 17
Словацкий министр назвал скандальные заявления по Крыму «личным мнением» 13
Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе захвата города 119
Лукашенко: Границу с Украиной надо надежно защитить на случай неадекватности 243
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения для Порошенко 71
Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились раньше запланированного 69
Глава МИД Британии предрекла России новый Афганистан и Чечню в случае вторжения в Украину 25
Зеленский выступает за введение санкций против России до возможного вторжения 21
Зеленский – Байдену: Незначительных агрессий не бывает 35
Премьер Словакии объяснился по поводу скандального заявления министра о Крыме 37
Блинкен обещает скоординированные санкции Запада в случае нападения РФ на Украину 20
Провал года: Рада приняла только 17% законопроектов правительства Шмыгаля 16
Резников: В случае вторжения РФ миллионы беженцев будут стоять на границе с Польшей и, возможно, Германией 58
В Кремле пока не комментируют идею о признании «ЛНР» и «ДНР» 20
Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины 52
Резников: Главная цель Кремля – создание хаоса и смена власти в Украине 31

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Женеве заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о серьезных последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и НАТО территории Украины.

«До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», - сообщается на сайте МИД РФ.

Там отметили, что «этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе».

В МИД РФ сообщают, что на встрече «проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России».

Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили ключевые положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам-членам НАТО. «В данном контексте министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу «неделимости безопасности», зафиксированному в ряде многосторонних документов, прежде всего, в Хартии европейской безопасности, подписанной на высшем уровне в Стамбуле в 1999 году», - говорится в сообщении.

«Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями «ЛНР и «ДНР», - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, состоялась «сверка часов» о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вокруг иранской ядерной программы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги