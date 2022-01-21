Современный человек не может представить свою повседневную жизнь без мессенджеров. На просторах СНГ (да и не только) одним из наиболее популярных приложений является Вайбер. Согласно исследованиям, 94% владельцев смартфонов хотя бы раз в месяц открывают этот мессенджер.

Именно поэтому многие компании уже успели внедрить в свою маркетинговую стратегию Вайбер рассылку. Но для того, чтобы она была эффективной, нужно следовать нескольким простым правилам. Именно ними мы и поделимся сегодня с вами в статье.

Альфа-имя

Если вы официально зарегистрируете свою компанию/бренд, в строке “Отправитель” напротив названия появится синяя галочка, которая будет подтверждать, что вы прошли верификацию и все проверки. Альфа имя вызывает бОльшее доверие к бренду, что важно в условиях огромного количества мошенников, из-за которых пользователи часто боятся совершать покупки в интернете, переходить по ссылкам и т.д.

Наличие знака верификации обеспечит узнаваемость, поднимет доверие, а также увеличит шансы на прочтение.

Вы можете зарегистрировать Альфа-имя и заказать Вайбер рассылку на сайте smsclub.mobi.

Первое предложение

Мы не будем писать о том, что нужно грамотно составить текст рекламного сообщения, не лить воду и грамотно преподнести предложение клиенту - это и так всем понятно. Но очень важно, каким будет первое предложение. Именно его получатель видит в preview. Первые несколько слов должны “зацепить” клиента и породить желание и интерес открыть сообщение и прочитать его полностью.

Элементы связи

Обязательно указывайте в сообщении контакты или же оставляйте кнопку или ссылку с переходом на сайт, поскольку контактная информация верефицированных бизнес аккаунтов не отображается в Вайбере.

Используйте Эмодзи и изображения

Нынче человек испытывает переизбыток рекламы. Для того, чтобы ваша рассылка не выглядела очередной порцией информационного шума, сделайте ее яркой - добавьте эмодзи и вкусные картинки. Шутите с клиентом, призывайте к действию, используйте динамический контент - тогда пользователь точно не пропустит ваше предложение. Но очень важно знать меру и не переборщить - иначе вы превратите рекламную рассылку во что-то несуразное.

Не забывайте поздравлять клиентов

Персонализированные сообщения с поздравлениями повысят клиентам настроение, а вам - поднимут продажи. Хорошая стратегия - отправлять имениннику промокод на скидку в честь Дня Рождения.