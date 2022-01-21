Люди, которые начинают учебу, часто хотят или по каким-то причинам вынуждены начать зарабатывать себе на жизнь. Интенсивное обучение и освоение сложных предметов не всегда идут рука об руку с желанием быстро заработать. Кому-то удается совмещать эти два занятия, а для кого-то это задача трудновыполнимая по многим причинам. Однако есть профессии, которые не требуют присутствия рабочего на рабочем месте.

Удаленная работа во время учебы — стоит ли?

Работа для студентов удаленно — идеальный вариант для молодых людей желающих подзаработать. Тем более, что каждый студент умеет пользоваться компьютером и интернетом. Именно эти инструменты используются для удаленной работы. Умение ими пользоваться, а также знание базовых программ (Word, Excel), позволяет вам подать заявку на самые разные должности.

На сайте Jooble размещено множество вакансий удалённой роботы без опыта. Рекомендуем вам обратить внимание на предложения, которые связаны с вашим профилем обучения. Благодаря этому вы получите ценный опыт, который обязательно понадобится вам в дальнейшем.

Какую удаленную работу может выполнять студент?

Удаленная работа — это, например, написание текстов по техническому заданию (копирайтинг). На сайте по трудоустройству Jooble вы также можете найти такие профессии, как:

модератор сайта;

информационный брокер;

специалист по обслуживанию СМИ;

графический дизайнер;

тестировщик;

программист;

онлайн-преподаватель...

Это хорошие профессии с достойной оплатой. Но главный их плюс в том, что вы можете работать из дома.

Преимущества и недостатки удаленной работы во время учебы

Удаленная работа имеет ряд преимуществ. Первое — экономия времени. Вам не нужно ездить на работу. Часто это экономит до двух часов в день! Еще один плюс – возможность приспособить рабочее время к учебе. Работая удалено можно планировать свое рабочее время так, чтобы оно не мешало учебе.

Однако удаленная работа для студентов – это не только плюсы. Стоит отметить вопрос зарплаты. Можно ли на этом хорошо заработать? Все зависит от выполняемой задачи, но нельзя отрицать, что большое количество людей относятся к такой работе как к дополнительной. Еще один минус — трудно разделить учебу, личную и профессиональную жизнь. Удаленная работа требует самодисциплины и самостоятельной организации труда.

Но несмотря на недостатки, такая занятость — идеальное решение для студента. Благодаря гибкому графику студент может легко совмещать работу с занятиями в университете. Важным фактором является и возможность работать из любого места.

Удаленная работа — где искать предложения?

Большое разнообразие современных профессий, которые в основном связаны с работой на компьютере, облегчает поиск удаленной работы. Практически каждый человек, который по каким-то причинам не может или не хочет каждый день ездить в офис, без особых усилий может найти для себя удалённую работу, которую можно выполнять не выходя из собственной квартиры, в поезде, на пляже, в ресторане или в любом другом месте, где есть Интернет. Самый быстрый способ найти удаленную работу — через интернет-портал по поиску работы Jooble. Также вы можете найти группы в Facebook, где работодатели предлагают свободные вакансии.