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Чтобы действовала благодать Божия, нужно не воровать, не обманывать друг друга, быть терпеливыми друг к другу.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший рассказал, что Господь всем дает дар спасения, однако вместить его в себе могут только те, кто крещен во имя Святой Живоначальной Троицы, живет благочестиво, соблюдает Божественные священные законы.

Предстоятель УПЦ призвал беречься от греха и дал три совета о том, как уберечь от него душу.

«Во-первых, нужно бороться с гордостью и завистью и стараться говорить умные, полезные и добрые слова. 

Во-вторых, нужно стараться соблюдать пост, который очищает человеческое тело и дает свободу души познать и понять Бога. 

В-третьих, нужно стараться каждое воскресенье ходить в храм на богослужения, где человек получает от Бога таинства, которые нужны для земной жизни и которые дарят благодать Божию», – рассказал архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, чтобы благодать Божия действовала в нас, нужно не воровать, не обманывать друг друга, быть терпеливыми друг к другу. «Это те священные законы, которые принес Господь на землю», – добавил Блаженнейший.
ForUm

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