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Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

«Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», - добавил он.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, увязаны ли возможные контакты Путина и Байдена с проходящими переговорами и должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по гарантиям безопасности.

«Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны (по гарантиям безопасности, – ред.) будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
ForUm

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