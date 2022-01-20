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При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователи  полиции задержали 62-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном содержании против ее воли.

По данным следствия, 16 января 2022 злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

18 января 2022 злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.

Проведен неотложный обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Задержанному доложено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию улик, а также установление всех обстоятельств уголовного преступления.
ForUm

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