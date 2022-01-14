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В ходе отработки оперативной информации следователи полиции Киева совместно с работниками Департамента киберполиции и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили и задержали мужчину за изнасилование 5-летнего ребенка. Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин, сообщила пресс-служба столичного главка.

Как рассказала временно исполняющий обязанности начальника отдела расследования преступлений, совершенных против детей следственного управления полиции Киева Инна Вашкеба, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями. Уже сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний», - сообщили в полиции.

По данному факту следственным управлением столичной полиции начаты четыре уголовных производства: по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми совершена в отношении малолетнего, ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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