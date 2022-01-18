В Государственном департаменте США обещают назначить посла в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман.

«Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать», – сказал американский законодатель.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента США Дональда Трампа после того, как ее миссия в Украине была досрочно завершена решением президента в 2019 году. С этого времени посольство США в Украине работает без посла. Позднее стало известно, что увольнение Йованович было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя опроверг это под присягой в Конгрессе США.

В конце января прошлого года Йованович уволилась из Государственного департамента США после более чем 30 лет дипломатической службы.