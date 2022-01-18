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ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы созданию альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, передает Интерфакс.

Вместе с тем в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

Кроме того, ФРГ настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла и дальше оплачивать импорт нефти и газа из России, добавляет газета.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее вторжения в Украину. В то же время, как отмечало агентство, стороны едины в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут «серьезные экономические последствия».

Bloomberg также сообщало, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, включать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.

В то же время в некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение Россией поставок газа.

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы SWIFT, отмечалось в сообщении.

В нем также говорилось, что пакет возможных мер в отношении России должен быть одобрен всеми государствами-членами Евросоюза. Один из источников Bloomberg выразил надежду, что этот пакет может быть доработан на встрече глав МИД ЕС 24 января.
ForUm

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