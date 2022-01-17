Предлагаем вашему вниманию блог политтехнолога Екатерины Силантьевой.

"Собственник у «4 канала» сменился совсем недавно, но существенные изменения на нем очевидны уже сейчас

Изменения, разумеется, в информационной политике, что, впрочем, ожидаемо. Не может «4 канал», как прежде, критиковать в пух и прах действия президента Зеленского и власти в целом, потому что его владелец - депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев. Он бизнесмен, и идти против ОП точно не станет.