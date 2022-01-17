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Предлагаем вашему вниманию блог политтехнолога Екатерины Силантьевой.

"Собственник у «4 канала» сменился совсем недавно, но существенные изменения на нем очевидны уже сейчас

Изменения, разумеется, в информационной политике, что, впрочем, ожидаемо. Не может «4 канал», как прежде, критиковать в пух и прах действия президента Зеленского и власти в целом, потому что его владелец - депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев. Он бизнесмен, и идти против ОП точно не станет. 
 
В целом, примеров изменений на «4 канале» можно найти достаточно. Например, в отличие от подавляющего числа экспертов, введение продуктовых карточек, инициированное советником Зеленского, гости «четвертого» называют теперь «перспективной идеей». А президентскую инициативу по переговорам в треугольнике США-Украина-РФ – «очень актуальной». И заявляет об этом Кинах, оценивавший внешнюю политику Президента, не на привычных для таких похвал «плюсах», а на «4 канале», ранее более известном по скандальным выходкам уже уволенного Дроздова. Да, на «4-м канале» власть пока не хвалят слишком открыто, да, некоторые гости по привычке иногда ругают президента и его команду, но уже на порядок мягче и осторожнее. 
 
Впрочем, ведь и сам владелец заявлял, что разжигания конфликтов он не потерпит. Совершенно очевидно, что «4 канал» не будет транслировать ничего, за что можно лишиться лицензии. 
 
Оправдывает ли себя такая позиция? Почему бы и нет. При профессиональном управлении телеканал может стать отличным вложением средств и хорошим бизнес-проектом. И таких примеров достаточно – рыночная стоимость того же «Прямого», «НАШа» или «Украины 24» куда выше, чем тогда, когда они только создавались. Поэтому правы те эксперты, которые недавно указывали, что хотя официально канал купили за 40 млн. гривен, продать его за полтора-два года смогут за 30-35 млн. долл."
ForUm

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