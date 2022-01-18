Немецкие эксперты призвали правительство Германии «коренным образом» изменить политику в отношении России. В то время как российская армия стоит вблизи украинской границы, переговоры с РФ по безопасности не смогли сгладить конфликт вокруг Украины, отмечается в открытом письме 73 специалистов по Восточной Европе и политике безопасности, опубликованном в пятницу, 14 января, интернет-изданием Zeit Online.



Как пишет DW, соавторы письма раскритиковали Германию, которая, являясь «крупнейшей экономической силой в Европе, на протяжении трех десятилетий наблюдала за действиями Кремля хоть и критично, но в основном безучастно». В то же время на ФРГ как «ключевую страну ЕС, НАТО» и западного сообщества ценностей ложится особая ответственность, убеждены они.



Так, введенные ЕС против Москвы экономические санкции за аннексию Крыма были «мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля», и Германия совершила здесь много ошибок, считают подписавшие письмо эксперты. По их словам, российско-германские трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» «проложили путь к вторжению России в Украину» и «полностью устранили остававшееся экономическое влияние Киева на Москву». Дальнейшая «не более чем словесная или символическая реакция Берлина на «российские ревизионистские авантюры» только побудит Кремль к «новым эскападам», подытожили авторы обращения.

На прошлой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.