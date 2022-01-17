Социальная сеть Facebook 14 января заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности, заявил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страницу делегации, сославшись на запретный контент», - заявил он.

Представители делегации, как утверждает Гаврилов, репостили на своей странице только заявления руководства России и МИД РФ. В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

Как сообщает Интерфакс, Роскомнадзор потребовал от Facebook незамедлительно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ. Также РКН попросил компанию отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с данными требованиями Роскомнадзор направил в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook – ред.) 16 января.

В письме отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

«Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено», - отмечает пресс-служба.

По данным РКН, ранее администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.