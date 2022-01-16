На украинских правительственных сайтах после масштабной кибератаки эксперты обнаружили вредоносное программное обеспечение.

Как пишет Апостроф, об этом говорится в заявлении компании Microsoft.

Жертвами вредоносного ПО стали сайты, связанные с критическими ответвлениями властей, в том числе медицинской службой.

Помимо этого, как рассказывают в Microsoft Corp, киберпреступники смогли взломать портал компании, которая занимается разработкой веб-сайтов для Кабинета министров. Однако эксперты не уточнили, о какой IT-фирме идет речь.

В заявлении также сказано, что хакеры во время кибератаки не смогли воспользоваться данными никаких продуктов и сервисов Microsoft, но на правительственных сайтах нашли программы-шантажисты, которые могли быть дистанционно активированы.

Специалисты Microsoft Corp продолжат расследовать обстоятельства масштабной кибератаки против Украины для определения происхождения вредоносного ПО и целей хакеров.