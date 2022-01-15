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Американська компанія Qualcomm, виробник чіпів, софту та сервісів, купив український стартап Augmented Pixels. Про це розповіли у самому стартапі.

Сума угоди не повідомляється. Засновник та керівник компанії Віталій Гончарук лише підтвердив AIN.UA факт продажу.

За час існування стартап залучив близько $7 млн. Останій раунд на $2 млн Augmented Pixels залучив у лютому 2021 року. Загалом серед інвестрів — AVentures Capital, ICU, засновника Ciklum Торбена Майгаарда, а також The Hive и Steltec Capital.

У Augmented Pixels є офіси в США та Україні, зокрема, в Києві та Одесі. Гончарук, посилаючись на приватність угоди, не зміг відповісти, що буде з офісами після укладання угоди.

В Qualcomm офіційно купівлю стартапу поки ніяк не коментують. Можна припустити, що технології та експертиза Augmented Pixels дозволить швидше розвивати власний напрям під назвою Extendet Reality (XR) — так в компанії називають Mixed Reality, Virtual Reality та Augmented Reality. В останньому якраз і сильна команда Гончарука. Це припущення підтверджує і той факт, що після угоди Гончарук залишається в Qualcomm, і працюватиме якраз у команді XR.

Один з активних в Україні інвесторів розповів AIN.UA, що стартап Augmented Pixels могли купити якраз через їх команду, щоб пришвидшити розширення власної команди XR напрямку, та отримати експертизу на ринку, що сьогодні динамічно розвивається.

Угода також — екзит для першого інвестора Augmented Pixels, фонду AVentures Capital. Як повідомили нам у фонді, на момент угоди вони були другим найбільшим акціонером, їм вдалось “гарно заробити на екзиті”. Фінансові результати не повідомляються.

Усі сторони угоди відмовились давати конкретні коментарі, посилаючись на NDA.

Зважаючи на відсутність детальної інформації, вартість угоди важко назвати точно. Співбесідники AIN.UA стверджують, що максимальний поріг – до $50 млн, але скоріш за все, він у межах $20-$30 млн.
ForUm

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