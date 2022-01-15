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Росія почала перекидання ракетних установок «Іскандер» з Далекого Сходу до західних кордонів. Про це повідомила розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), пише zaxid.net.

Ще минулого тижня у Twitter опублікували відео, зняте на Далекому Сході. На ньому впізнали оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 «Іскандер-М», який первозили у невідомому напрямку.

Попри те, що характерні восьмивісні пускові установки 9П78-1 та/або транспортно-зарядні машини (ТЗМ) 9Т250-1 укриті брезентом, їх можна впізнати за контурами.

Такі ж машини видно на іншому відео, яке було знято у Свердловській області та опубліковане у четвер, 13 січня. На ньому зображені кунги на тривісних шасі КАМАЗ – ймовірно, інші машини комплексу «Іскандер-М» (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91). Крім того, на відео присутні автопоїзди з сідельними тягачами та бортовими напівпричепами.

Група заявила, що на ще одному відео не помітила самих пускових установок, зате побачили ті самі тривісні кунги та автопоїзди. Цього разу останні виявилися навантажені контейнерами з, очевидно, ракетами комплексу «Іскандер».

CIT заявила, що згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці склади виїхали зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а ракетні бригади відповідно. Наразі вони прямують в сторону західних кордонів РФ.

За їхніми даними, ці з'єднання, що мають на озброєнні «Іскандери», входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій.
ForUm

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