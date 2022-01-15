Решение Кабмина обязать частных газодобытчиков продать 20% добытого газа по льготной цене определённым чиновниками производителям "социально важных товаров" приведет к возникновению масштабной коррупционной схемы. Об этом пишет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Под ёлочку Кабмин обязал газодобывающие компании продавать на бирже 20% газа, добытого в Украине, по "льготной" цене. По предварительным данным Минэкономики, уже в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать ниже рынка около 80 миллионов кубометров газа производителям хлеба, растительного масла, яиц, курятины и муки "для поддержки производителей социальных продуктов в ситуации резкого роста цен на газ" - Косюку, Веревскому и другим явно не бедным персонажам. В качестве обоснования такого решения обычно приводятся данные по себестоимости добычи газа в Украине – она, по разным оценкам, составляет 2-3 гривны за куб. Мол, добывающие компании не обеднеют, если продадут часть газа подешевке "избранным". Но такое решение в корне неправильно", - отмечает эксперт.

Эксперт напоминает, что оно не рыночное. "А, как мы знаем, "забрать и поделить" работает в краткосрочной перспективе, но потом оборачивается кризисом и коллапсом в целых отраслях", - пишет Марунич.

"Во-вторых, если у какой-то отрасли есть сверхприбыли, то есть нормальный цивилизованный механизм их изъятия – налогообложение. Проголосуйте в Раде, соберите с газовиков больше налогов и дотируйте кого хотите. В-третьих, государство недополучит налоги, из которых выплачиваются зарплаты бюджетникам, пенсии и пр. Очевидно, что один частный бизнес не должен напрямую дотировать другой частный бизнес. Тот же Косюк, когда получает сверхприбыли на продаже курятины, не делится с газовиками если у тех цена падает ниже себестоимости добычи!", - напоминает он.

По мнению эксперта, правительство просто создало коррупционный механизм – ведь купить льготный газ смогут не все производители, а только те, которым разрешат чиновники.

"Есть желание помочь гражданам или отдельным отраслям? Соберите сверхприбыли у газовиков через налоги и сделать адресные дотации малоимущим или отдельным производителям! Которые, в свою очередь, возьмут за это определённые обязательства. Например, продавать свои товары по твердым "социальным" ценам. Но тогда, конечно, чиновники не смогут погреть руки", - пишет Марунич.

"Можно только представить себе размеры откатов, которые сейчас понесут в Кабмин производители курятины и подсолнечного масла, и другие. Свои товары они, кстати, продают и внутри страны, и за границу по вполне рыночным ценам. Выходит, Украина будет помогать еще и иностранным потребителям. А Косюк купит себе новую яхту", - предрекает он.

Марунич отмечает, что перекладывать свои просчеты на других становится для нынешней власти "доброй традицией".

"Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма на днях заявил, что пересмотр тарифа "Укрэнерго" на передачу в сторону увеличения окончательно закроет проблему расчетов с производителями зеленой электроэнергии. Государство и здесь хочет переложить решение кризисной ситуации на кого-то другого. Хотя проблема неплатежей сложилась из-за самого государства, которое предоставило неоправданно высокий льготный тариф "зеленой" энергетике. При этом, как известно, крупнейшим игроком на рынке "зеленой" энергетики является ДТЭК. Заставлять всю страну платить Ахметову и при этом рассказывать про деолигархизацию? Мсье премьер и президент "знают толк в извращениях", - пишет эксперт.

Напомним, ранее Кабмин обязал частных газодобытчиков продавать 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже до 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение закреплено постановлением КМУ № 1433 от 30 декабря 2021 года.

Также Кабмин постановлением № 1435 также внес изменение в "карантинное" постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года, в соответствии с которым до 30 апреля 2022 года установлена предельная надбавка к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов. Торговая надбавка на поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей вышеуказанных хозяйствующих субъектов установлена на уровне не выше 1%.