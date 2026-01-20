Чисельність Бундесверу зросла до максимуму за 12 років

Чисельність Збройних сил Німеччини досягла найвищого рівня за останні 12 років і наразі становить майже 185 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє ZDF.

За словами очільника оборонного відомства, за останній період у Бундесвері зафіксували суттєвий приріст особового складу. Загальна чисельність німецьких військових сягнула близько 184,2 тисячі осіб.

Пісторіус наголосив, що нинішні показники рекрутингу є найкращими з часу скасування обов’язкового призову. Крім того, кількість чинних військовослужбовців є рекордною за понад десятиліття.

Раніше міністр оборони висловлював сподівання, що у 2026 році Бундесвер зможе залучити до служби близько 20 тисяч добровольців у межах реформи військової служби.

У грудні Бундестаг, а згодом і Бундесрат схвалили закон про модернізацію військової служби в Німеччині. У січні Бундесвер розпочав розсилку анкет 18-річним громадянам для попереднього відбору на військову службу.