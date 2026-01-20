Армія РФ скинула на Дружківку шість авіабомб, постраждали цивільні

У вівторок, 20 січня, російські війська завдали авіаударів по місту Дружківка Донецької області. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, армія РФ скинула на місто шість авіаційних бомб ФАБ-250 з уніфікованими модулями планування та корекції.

Унаслідок атаки поранення дістали четверо цивільних осіб. Зокрема, 46-річна жінка та троє чоловіків віком 47, 48 і 57 років зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень і переломів. Серед постраждалих — подружжя, яке на момент обстрілу перебувало в автомобілі.

У прокуратурі зазначають, що всіх поранених госпіталізували. Також унаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок та знищено легковий автомобіль.

Російські війська регулярно атакують українські регіони з використанням ударних безпілотників, ракет, керованих авіабомб та реактивних систем залпового вогню.

Водночас керівництво РФ заперечує завдання цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Українська влада та міжнародні правозахисні організації кваліфікують такі атаки як воєнні злочини Російської Федерації та наголошують на їхньому умисному характері.