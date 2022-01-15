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По состоянию на утро 15 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 1 тыс. 418 населенных пунктов в 16 областях Украины, сообщила ГосЧС.

Так, на Львовщине обесточено 226 населенных пунктов, в Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской –  160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой– 28, Ривненской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградскй – 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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