По состоянию на утро 15 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 1 тыс. 418 населенных пунктов в 16 областях Украины, сообщила ГосЧС.
Так, на Львовщине обесточено 226 населенных пунктов, в Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой– 28, Ривненской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградскй – 11.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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