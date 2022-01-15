Спасатели пгт Ворохта оказывают помощь в горах, где один человек погиб и один травмирован, сообщила пресс-служба ГосСЧ Прикарпатья.

Сегодня, 15 января, в 11:15 в очередное поисково-спасательное отделение пгт Ворохта позвонил по телефону турист и сообщил, что на синем маршруте при восхождении на гору Говерла находится без сознания женщина и один турист травмирован (вероятно, перелом нижней конечности).

В 11:20 спасатели поста Заросляк в составе 3 человек вышли для проведения аварийно-спасательных работ. В 12:20 они прибыли к пострадавшим, обнаружили женщину без признаков жизни, травмированному оказали доврачебную помощь и в 12:50 приступили к спуску травмированного.