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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через украинскую территорию для граждан Великобритании.

Соответствующий указ о внесении изменения в указ президента Украины от 29 января 2020 № 28 опубликован на сайте ОП.

«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.
ForUm

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