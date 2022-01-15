Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через украинскую территорию для граждан Великобритании.

Соответствующий указ о внесении изменения в указ президента Украины от 29 января 2020 № 28 опубликован на сайте ОП.

«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.