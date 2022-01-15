Разговоры о потенциале газопровода «Северный поток 2» до деэскалации ситуации вокруг границ Украины несвоевременны, убежден глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«До того, как мы четко не увидим деэскалацию вокруг границ Украины, необходимо прекратить любые разговоры о потенциале этого проекта. Думаю, сейчас не время обсуждать, какие санкции правильны, какие нет. Пока вокруг наших границ более 100 тыс. российских солдат, эти вопросы должны быть отложены», - сказал Ермак в ходе беседы с американским дипломатом Джоном Хербстом, организованной Atlantic Council в пятницу.

Глава Офиса президента отметил, что Украине нужна помощь «до того, как что-то произойдет», передает Интерфакс-Украина.

«Это означает, что я бы хотел возвращения к политике санкций. Я думаю, что необходимо вернуться к 100% санкционной политике. Это необходимо сделать до того. Включая санкции против «Северного потока», - подчеркнул Ермак.