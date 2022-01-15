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Польское издание Onet сообщило в пятницу о масштабной утечке в сеть данных польских вооруженных сил.

Об этом сообщает Европейская правда.

Как отметило издание, в сеть просочилась ресурсная база польских военных — от винтов и ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16. Некоторая информация чрезвычайно ценна для иностранных спецслужб.

Издание неофициально подтвердило утечку у двух независимых источников, связанных со спецслужбами. В настоящее время военные ищут виновных и подсчитывают потери.

По словам информатора издания, специалиста по кибербезопасности, базу уже скачали пользователи более чем из десятка стран, включая Россию и Китай.

Утечка, скорее всего, произошла из Штаба планирования логистики Инспекции обеспечения вооруженных сил в Быдгоще. Информация, найденная в интернете, включает, в частности, вооружение польской армии, боеприпасы, запчасти для боевых машин и специализированное программное обеспечение.

Раскрытые данные также включают в себя оборудование, закупленное польской армией в США, Германии и Израиле.

В Минобороны Польши заявили, что до окончания расследования не будут комментировать этот вопрос.

«Дело подробно анализируют службы. Сейчас выясняется, была ли утечка и был ли раскрытый файл на самом деле подготовлен Вооруженными силами Польши», — говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.
ForUm

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