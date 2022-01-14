Церковь запрещает играть в карты, заботясь об чистоте души и здоровье психики верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не подлежит сомнению, что игра в карты – грех. Нет, грех совсем не потому, что карты используются для гадания. Давайте будем честны: какого-то реального и сознательного обращения к врагу рода человеческого в современном процессе гадания, что бы там для него ни использовалось, совсем немного. Есть, конечно, несчастные, которые либо сознательно служат нечисти, либо сдуру призывают себе в помощь бесов. Но эти бедолаги почти незаметны в море тех, для кого гадание не что иное, как способ заработка. Своего рода бизнес на чужом суеверии и глупости», - отметил священник.

Он также напомнил, что православным нельзя играть в карты, поскольку они являются атрибутом азартных игр.

Отец Владимир объяснил, что любые карточные игры являются азартными и могут привести человека к игромании.

«Ситуация с картами чем-то напоминает ситуацию с оружием. Последнее тоже можно применить как для преступления, так и для самообороны. Однако, учитывая вероятность как первого, так и второго, можно с уверенностью сказать, что любой обладатель оружия является потенциальным преступником, независимо от намерений, с какими он оружие приобретал. В случае с картами также, независимо от мотивации, вынуждающей взять в руки колоду, игрок гарантированно попадает в зону риска, неизбежно подвергаясь опасности рано или поздно сделать первую ставку», - сказал священник.

Он подчеркнул, что, предостерегая от карточных игр, Церковь одновременно заботится и о чистоте души, и о сохранности кошелька, и о здоровье психики верующих.