Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах.
Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, дежурная вахта ПСО (с. Яворник) 13 января провела зондирование снежного профиля и тест компрессией на степень лавинной опасности на северо-восточном склоне горы Поп-Иван Черногорский на высоте 1910 м, крутизной склона 26 градусов. Согласно полученным данным определена третья степень лавинной опасности (значительная)», — сообщает поисково-спасательный пост.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.
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