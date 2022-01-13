В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам «нет». А там, где они говорят «да, давайте дальше обсуждать», мы, в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах», - сказал замминистра в эфире RTVI, передает Интерфакс.

«Но без прояснения того, есть ли хотя какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения, я не вижу», - подчеркнул Рябков.

«По большому счету нам нужна реакция с той стороны не в форме просто комментариев или устных заявлений, а нечто более привычное для дипломатов: допустим, какие-то тексты, какие-то комментарии, положенные на бумагу. Вот если в этом направлении коллеги пойдут, это поможет решению у нас в пользу продолжения формализованного диалога и такой работы, которая в данном случае просто необходима, если мы по-настоящему хотим договориться», - отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что получится договориться, Рябков сказал: «Надежда всегда умирает последней. Но в данном случае скорее нет уверенности, что это возможно, но все в наших силах. Нужно продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нудной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься».

Рябков полагает, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. «Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом... не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон «бухарестской девятки» и США, «непробиваемая, по крайней мере, пока».

«Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное», - добавил замминистра.