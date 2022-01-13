Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 января, проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибудет в Украину с рабочим визитом. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-служба ОП.

Планируется, что Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в Мариинском дворце.

Как сообщалось, в середине декабря 2021 года Зеленский в ходе рабочего визита в Брюссель провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым, в ходе которой обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества между странами.