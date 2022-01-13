11 января 2022 в районе пгт Новотошковское, Попаснянского района, Луганской области погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель с. Новолазаровка Казанковского поселкового объединенного территориального общества. Об этом сообщила Баштанская райгосадминистрация.
Кучеренко Виктор Геннадиевич, 28.08.1993 г.р., родился в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Учился в Новолазаровской ОШ, Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.
Участник антитеррористической операции в зоне АТО, где получил звание участника боевых действий. Будучи патриотом, подписал контракт и служил в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде.
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