Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма допускает запуск программы «еСубсидия» с выплатами на карту, которые можно израсходовать лишь на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой «еПоддержка».

«Будем ее (программу «еПоддержка» - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить «еСубсидию»?» – сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

«Сама «еПоддержка» будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов», – добавил Шурма.