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Обрести спасение возможно при соединении действий Господа и желания человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Войти в Божественную вечность возможно лишь при синергии усилий человека с благодатью Духа Святого. В этом суть и смысл нашей земной жизни. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своих дневниках обращается к каждому из нас: «Мы носим имя христиан, но стали ли мы новою тварью, изменили ли свою природу или остаемся все такими же, какими были некогда язычники? Если христианство не переродило нас – много ли нам от него пользы?», - отметил митрополит Лука.

Он объяснил, что душа, сотворенная Богом, продолжает меняться в зависимости от действий человека.

«Мы пришли из небытия в этот мир для того, чтобы стать лучше. Наше творение не закончено, оно продолжается. Пока мы находимся в теле, наша душа подобна мягкой глине, которая меняет свои очертания. Бог, как искусный горшечник, ваяет из нас то, что будет потом украшать вечный храм Божественного Творения», - сказал митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что главная задача человека - перейти из состояния смерти в состояние бессмертия.

«Именно с этой целью Бог стал человеком, умер и воскрес за нас, чтобы мы приобрели Его бессмертие и славу. Но одной Жертвы Сына Божия мало, нужно еще и восприятие человеком плодов этой Жертвы, нужен наш личный труд, подвиг и крестоношение. Самое страшное, что может случиться с человеком – это бессмысленно прожитая жизнь. Я хочу пожелать всем своим читателям жить для Христа, жить так, чтобы Бог смог воссиять через наши души Светом любви, милосердия и радости», - пожелал архиерей.
ForUm

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