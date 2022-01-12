также в разделеМир
Новый вид лягушек назвали в честь Греты Тунберг 2
СМИ: Власти Казахстана незаконно использовали подразделение миротворцев ООН 58
Боррель: Российские войска будет трудно забрать из Казахстана 19
ВОЗ: Более половины Европы заразится «омикроном» за два месяца 22
Глава Pfizer обещает вакцину против «омикрона» к весне 20
В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в соседнем Казахстане 11
В США умер миллионер Дерст, отбывавший пожизненное за убийство 17
Кремль: Поводов для оптимизма на переговорах РФ-США пока нет 58
В РФ пока не собираются выводить «миротворцев» из Казахстана 24
В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев 27
Писатель Шендерович заявил, что выехал из России 27
Токаев: Тела «зарубежных боевиков» похитили из моргов 43
Умер председатель Европарламента 34
Закрыть «Врата ада»: Туркменистан хочет погасить кратер, пылающий 50 лет 63
Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось «как в Казахстане» 13
Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота» 15
В Афганистане нашли малыша, потерявшегося в аэропорту во время эвакуации 15
Причиной масштабного пожара в доме в Нью-Йорке стал обогреватель 17

Церемония вручения наград американской кинопремии «Оскар» впервые через три года пройдет с ведущим.

Об этом заявил президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крэйг Эрвич, сообщает Укринформ со ссылкой на Variety

Эрвич во время мероприятия Ассоциации телевизионных критиков подтвердил, что церемонию, которая пройдет 27 марта, будет вести ведущий. В то же время он не уточнил, кто именно это будет, заявив, что все подробности появятся впоследствии.

В последний раз церемонию вручения «Оскара» вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел в 2018 году.

В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, однако он отказался от участия из-за обвинений в гомофобии, связанных с его постами в соцсетях в 2010 году.

После этого рейтинги телепередач упали за последние годы.

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа будет отмечать лучшие фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года, она пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 27 марта 2022 года.

Номинанты на премию Оскар будут объявлены 8 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
7
Теги