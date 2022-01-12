Церемония вручения наград американской кинопремии «Оскар» впервые через три года пройдет с ведущим.

Об этом заявил президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крэйг Эрвич, сообщает Укринформ со ссылкой на Variety.

Эрвич во время мероприятия Ассоциации телевизионных критиков подтвердил, что церемонию, которая пройдет 27 марта, будет вести ведущий. В то же время он не уточнил, кто именно это будет, заявив, что все подробности появятся впоследствии.

В последний раз церемонию вручения «Оскара» вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел в 2018 году.

В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, однако он отказался от участия из-за обвинений в гомофобии, связанных с его постами в соцсетях в 2010 году.

После этого рейтинги телепередач упали за последние годы.

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа будет отмечать лучшие фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года, она пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 27 марта 2022 года.

Номинанты на премию Оскар будут объявлены 8 февраля.