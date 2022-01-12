США в конце 2021 года, не анонсируя, одобрили выделение Украине 200 миллионов долларов помощи, сообщил телеканал CNN со ссылкой на четыре информированных источника.

Пакет помощи предусматривает преимущественно такое же оборонное оборудование, которое США предоставляли в прошлом, в частности, стрелкового оружия и боеприпасов, радиостанций для засекреченной связи, медицинского оборудования, запасных частей, говорится в сообщении. Пакет был утвержден всего за несколько недель до того, как США и Россия должны были начать переговоры на этой неделе, передает Радио Свобода.

По данным CNN, ранее в этом месяце администрация США проинформировала Конгресс о новом пакете помощи. Некоторые чиновники узнали об этом из секретных каналов, сообщили два источника телеканала.

По сообщению, на доставку оборудования, скорее всего, понадобится некоторое время – поставка на сумму 60 миллионов долларов, одобренная прошлым летом, только сейчас близится к завершению, сообщил CNN представитель Госдепартамента.

По состоянию на середину декабря США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 450 миллионов долларов, сказал тогда CNN чиновник Белого дома.

До конца 2021 г. администрация США поставила Украине новые ракеты Javelin и командно-пусковые установки, патрульные катера класса Island, аптечки, радиоприемники, электронику, медицинское оборудование, двигатели, генераторы, запчасти и другое оборудование, сказал чиновник.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил ABC в воскресенье, что администрация продолжала оказывать оборонную помощь Украине «в последние несколько недель» и что «если будет дальнейшая агрессия России против Украины, мы увидим этого еще больше».

Один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это не изменит правила игры и не будет достаточным, чтобы служить серьезным препятствием для российского вторжения.