При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении бывшему начальнику управления общественной безопасности ГУ МВД в АР Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый принял присягу работника органов внутренних дел Украины и присягнул оставаться преданным народу Украины, строго соблюдать ее Конституцию и действующее законодательство. В феврале 2012 года был назначен на должность начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в АР Крым и в 2013 году ему присвоено специальное звание – полковник милиции.

Во время оккупации полуострова в 2014 году, подозреваемый предал присягу и перешел на службу в незаконно созданное «Министерство внутренних дел Республики Крым», которое позже вошло в состав «Министерства внутренних дел РФ». Содействуя становлению оккупационных правоохранительных органов на полуострове, указанный гражданин вступил в должность «начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления».

Своими действиями и решениями правоохранитель оказывал помощь представителям государства-оккупанта в проведении подрывной деятельности против Украины.