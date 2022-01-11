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Очередной всплеск коронавирусной болезни ожидается в конце января с пиком на февраль, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

«По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона. Пик придется на февраль с постепенным спадом вплоть до апреля», - отметил Кузин.

Продолжительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые вакцинируются и получают бустерную дозу.

«По данным научных исследований, прививка защищает от тяжелого течения болезни и от смерти. У нас достаточно амбициозные планы по вакцинации - по крайней мере 70% взрослого населения до конца 2022 года. То есть количество смертей будет зависеть от темпов кампании по вакцинации. Мы не думаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей», - сказал Кузин.

В то же время, по его словам, прогнозы в 100 тыс. смертей в результате COVID-19 завышены. «Это худший сценарий», - подчеркнул заместитель министра.
ForUm

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