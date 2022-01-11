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За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В сторону Песок противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

По состоянию на 7:00 11 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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