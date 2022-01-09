В Киеве сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Вонифатия, подвижника Пантелеимоновского монастыря в Феофании.
Фото: Архидиакон Платон (Узун) / Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную Божественную литургию в обители возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
За богослужением духовенство, верующие, паломники молились о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.
В конце литургии священнослужители во главе с Предстоятелем УПЦ совершили чин славления Рождества Христова.
*** Преподобным Вонифатий Киевский, подвижник Пантелеимоновского монастыря в Феофании жил в 1785-1871 годах.
Он прославился подвижнической жизнью, благотворительностью, прозорливостью и приложил много усилий для обустройства монастыря.
23 декабря 2010 года Священный Синод УПЦ канонизировал игумена Вонифатия. 20 февраля 2011 года по случаю причисления к лику святых преподобного Вонифатия Киевского состоялись торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан).
30 ноября 2017 года Архиерейский Собор РПЦ принял решение об общецерковном прославлении преподобного.
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