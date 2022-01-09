также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал, как соблюдая традиции не забыть о Христе 7
В Одессе УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества» 6
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя осуждать людей 8
Трансляции Рождественских богослужений посмотрели более 6 млн украинцев 9
Патриарх Кирилл объяснил, почему не нужно стремиться сделать тело бессмертным 50
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова 9
Митрополит УПЦ считает, что в Украине организована кампания по дискриминации Церкви 34
В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 900 нуждающихся детей 18
В УПЦ считают, что вакцинация должна быть добровольной 11
В РПЦ запустили сайт на 12 языках о новостях христианского мира 17
На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот 10
Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова 10
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово 29
Священник УПЦ объяснил, как провести Рождественский сочельник 27
Управделами УПЦ рассказал о лучшем подарке для Христа на Рождество 14
Предстоятель УПЦ пожелал верующим духовных сил и мира на Рождество Христово 38
Митрополит УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно 11
В УПЦ приобрели «автобус милосердия», который будет спасать жизни людей, живущих на улице 10

В Киеве сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Вонифатия, подвижника Пантелеимоновского монастыря в Феофании.

Фото: Архидиакон Платон (Узун) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную Божественную литургию в обители возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением духовенство, верующие, паломники молились о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

В конце литургии священнослужители во главе с Предстоятелем УПЦ совершили чин славления Рождества Христова.

*** Преподобным Вонифатий Киевский, подвижник Пантелеимоновского монастыря в Феофании жил в 1785-1871 годах. 

Он прославился подвижнической жизнью, благотворительностью, прозорливостью и приложил много усилий для обустройства монастыря.

23 декабря 2010 года Священный Синод УПЦ канонизировал игумена Вонифатия. 20 февраля 2011 года по случаю причисления к лику святых преподобного Вонифатия Киевского состоялись торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан).

30 ноября 2017 года Архиерейский Собор РПЦ принял решение об общецерковном прославлении преподобного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги