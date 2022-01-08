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Украинцы имеют возможность заказать два вида пенсионных удостоверений – главного документа, подтверждающего статус пенсионера и предполагающего некоторые льготы.

О том, как его получить, рассказывает “Апостроф”, ссылаясь на “Finance.ua”.

Процедура получения пенсионного удостоверения для граждан Украины является бесплатной.

Согласно информации из Пенсионного фонда, на сегодняшний день существует возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:

  • электронное пенсионное удостоверение – содержит банковское платежное приложение;
  • бумажное пенсионное удостоверение.

Получить документ можно двумя способами:

  • лично или с помощью законного представителя получателя пенсии подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины;
  • заполнить заявление на веб-портале электронных услуг ПФУ - дистанционной формы обслуживания граждан.

Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:

  • анкета (заполняется специалистом органа Пенсионного фонда Украины или формируется автоматически на веб-портале);
  • паспорт гражданина Украины;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • цветное фото размером 3*2,5.

Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК можно на сайте.

На сегодняшний день электронное пенсионное удостоверение можно заказать только, если пенсионер получает пенсию через банковские отделения АО “Ощадбанк”. Оно выдается сроком на три года.

В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.
ForUm

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