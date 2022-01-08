Ученые всего мира изучают феномен, заключающийся в том, что медицинские работники и другие лица регулярно имеют контакты с больными на коронавирус, но сами еще не заразились. Появляется все больше свидетельств того, что некоторые люди от природы устойчивы к COVID.

По неизведанным причинам считается, что эти люди невосприимчивы к коронавирусу, и они остаются таковыми, даже когда он мутирует. Это явление сейчас является предметом интенсивных исследований во всем мире, пишет Обозреватель со ссылкой на Dailymail.

Эксперты надеются, что, изучая этих счастливчиков, они смогут найти подсказки, которые помогут им создать вакцину, которая навсегда сдержит COVID.

В Америке и Бразилии исследователи изучают потенциальные генетические вариации, которые могут сделать некоторых людей невосприимчивыми к инфекции. А в Университетском колледже Лондона (UCL) ученые изучают образцы крови сотен медицинских работников, которые избежали заражения вирусом.

Одним из таких сотрудников является Лиза Стоквелл, 34-летняя медсестра из Сомерсета, которая работала в отделении неотложной помощи и большую часть 2020 года в отделении "горячей" приемной, где впервые проходили обследование пациентов, инфицированных COVID.

К концу прошлого года она подписала контракт с медсестринским агентством, которое распределяло ее дневные смены почти исключительно в палатах для больных коронавирусом. Коллеги, работавшие рядом с ней, в разные моменты пандемии "падали как мухи".

Но она говорит: "У меня все было неплохо, и мой тест на антитела, который я сдала в конце 2020 года, до того, как мне сделали прививку, был отрицательным".

Ученые UCL исследовали кровь медицинских работников, которые, по-видимому, были защищены от COVID. Исследования подтвердили, что у них нет антител против коронавируса, а это означает, что маловероятно, что они когда-либо были инфицированы.

Однако ученые обнаружили другие клетки иммунной системы, называемые Т-клетками, похожие на те, что обнаружены в иммунной системе людей, выздоровевших от коронавируса.

Подобно антителам, Т-клетки создаются иммунной системой для отражения захватчиков. Но в то время как антитела не дают вирусным клеткам проникать в организм, Т-клетки атакуют и уничтожают их.

Теперь известно, что антитела COVID могут начать ослабевать в течение нескольких месяцев как после заражения, так и после вакцинации. Однако, по мнению экспертов, Т-клетки остаются в системе дольше и уничтожают вирус до того, как у него появится шанс заразить здоровые клетки или нанести какой-либо ущерб.

Ученые предполагают, что Т-клетки могли появиться у медработников ранее. Это могло произойти из-за того, что они работали с больными пациентами или столкнулись с другими, менее разрушительными типами коронавируса.

Конечно, есть вероятность, что медицинские работники подхватили COVID, но не проявили никаких симптомов – в начале пандемии до половины случаев считались бессимптомными.

Но команда UCL провела дальнейшие тесты еще на сотнях образцов крови, собранных еще в 2011 году, задолго до того, как разразилась пандемия, и обнаружила, что примерно у одного из 20 также есть антитела, которые могут уничтожить COVID-19.

Ученые пытались придумать вакцину, содержащую эти стабильные внутренние белки. Одна из них проходит испытания биотехнологической фирмой Emergex из Оксфордшира.

Работники компании изобрели кожный патч, который прилипает к плечу. Крошечные микроиглы в пластыре безболезненно протыкают кожу, позволяя фрагментам ряда вирусных белков проникать в кровоток и вызывать высвобождение Т-клеток против коронавируса.

Испытания, первоначально с участием 26 добровольцев, должны начаться в Швейцарии, а первые результаты будут получены к июню 2022 года.