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Праздник Рождества Христова – это праздник единения человека с Богом.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), в своем приветствии к верующим.

«Искренне поздравляю вас с великим двунадесятым праздником – Рождеством по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот день более двух тысяч лет назад ради спасения человека Сам Бог становится человеком. Христос спас нас не только Своим учением, Своими словами, Он прежде всего спас нас тем, что соединил в Себе человека с Богом. В воплощении Слова происходит, как говорит преподобный Ефрем Сирин, обмен между Богом и человеком. Бог принимает от нас человеческую природу, а нам дарит Свое Божество. В мире существует множество религий, обещающих человеку, что он в той или иной степени может приобщиться к Богу, почувствовать Его близость и присутствие. Но ни одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку познать Бога, стать причастницей Его естества», - подчеркнул митрополит Антоний.

 

По словам управляющего делами УПЦ, именно на Рождество исчезает пропасть между Богом и человеком.

«Целью пришествия в этот мир Бога Сына была победа над дьяволом, грехом и смертью, и результатом такой победы – воссоединение человека с Богом. Именно поэтому, в этот радостный день, когда Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии, мы должны помнить, что отныне уже нет пропасти, которая разделяла человека и Бога. Благодаря Боговоплощению, Бог и человек, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, встречаются один на один лицом к лицу», - сказал митрополит Антоний.

Такие «встречи» человека с Богом проходят почти каждый день.

«Мы встречаем его в таинствах церковных и, особенно, в Евхаристии, когда человек становится причастником Его Пречистых Тела и Крови, наполняя нашу жизнь жизнью Божественной. Мы встречаем Его во время молитвы, когда наше сердце начинает общаться с Богом. Мы встречаем Его в наших ближних, когда осознаем, что каждый человек - это, прежде всего, образ Божий. Позвольте от всего сердца поздравить вас и пожелать всем нам, чтобы Господь наш Иисус Христос, рождающийся ныне в Вифлеемской пещере, всегда открывался нам и вел нас к единой подлинной цели – Царству Небесному и вечной жизни с Богом. Христос рождается! Славим Его!» – поздравил верующих управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.
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