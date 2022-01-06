Добрые дела, мысли и чистое сердце - самый лучший подарок для Сына Божьего, Который рождается в мир ради каждого человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Воплощение Сына Божия принесло людям непостижимую весть: Бог стал одним из нас. Он стал уязвимым, как всё живое на земле, немощным и беззащитным. Бог стал человеком, чтобы мы увидели, что Он верит в нас, никогда не оставляет, всегда рядом и знает все наши немощи. Ради каждого из нас снова и снова рождается в мир Сын Божий», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Ангелы приносят Младенцу Христу свое пение, небо - звезду, волхвы - дары, а человек - сердце, наполненное любовью.

«Вглядимся в наше сердце. Очистим его от зла и лукавства и откроем для Младенца Христа. Принесем к Его яслям свои добрые дела, мысли и намерения. И последуем за волхвами! Сегодня Вифлеемской пещерой стали наши храмы. Не фигурально, а буквально. И в них почивает Рождаемый ныне. Поклонимся Господу, очистимся, ободримся и дерзновенно, сознавая свое недостоинство, приступим к Его Пречистой Плоти и Крови. Христос родился – и Небо спустилось на землю! С Рождеством Христовым!», - поздравил верующих управделами Украинской Православной Церкви.